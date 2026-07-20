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Şişli'de yol kenarında erkek cesedi bulundu; 46 suç kaydı çıktı

Şişli'de yol kenarında erkek cesedi bulundu; 46 suç kaydı çıktı
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Şişli'de yol kenarındaki ağaçlık alanda 46 suç kaydı bulunan Alaeddin İpek'in (36) cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞİŞLİ'de yol kenarındaki ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinde cesedin Alaeddin İpek'e (36) ait olduğu belirlendi. 46 adet suç kaydı olduğu öğrenilen İpek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 16.10 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Tüneli çıkışındaki ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını farkeden Şeyma K., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

46 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ise cesedin Alaeddin İpek'e ait olduğu belirlendi. İpek'in 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Kasten yaralama' suçları başta olmak üzere 46 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından İpek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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