Haberler

Şişli'de Devrilen Ağaç Park Halindeki 2 Araca Zarar Verdi

Şişli'de Devrilen Ağaç Park Halindeki 2 Araca Zarar Verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğan Can CESUR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL – ŞİŞLİ’de devrilen ağaç, park halindeki 2 aracın üzerine düştü.

Doğan Can CESUR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL – ŞİŞLİ'de devrilen ağaç, park halindeki 2 aracın üzerine düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yol trafiğe kapatılırken, ekipler ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Harbiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki ağaç henüz bilinmeyen nedenle devrilerek park halindeki 2 aracın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, belediye ekipleri ağacı keserek kaldırmak için çalışma başlattı. Devrilen ağaç, araçlarda oluşan hasar ve ekiplerin çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak

ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, hemen açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şezlong kavgasında kadınların başörtüsünü hedef almıştı! Saldırgan kadının hapsi istendi

Görüntülere tepki yağmıştı! Bu rezillik cezasız kalmayacak
Belçika'da salmonella alarmı: Yüzlerce kişi hastanelik oldu

Ülke alarma geçti: Vaka sayısı 300'e yükseldi
Netanyahu, Trump ile ne konuştuğunu açıkladı: Diplomatik anlaşmadan vazgeçirmeye çalışmış!

Netanyahu, Trump ile özel görüşmede konuşulanları ifşa etti
Meğer Adana kebabın sırrı bu detaydaymış!

Meğer Adana kebabın sırrı bu detaydaymış!
Türkiye peş peşe sallanıyor! Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Türkiye peş peşe sallanıyor! Marmara'da korkutan deprem
15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet

15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet
Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi

Oosterwolde sakat çıktı