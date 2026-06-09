10 yıllık sır perdesi aralanıyor! Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli yakalandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde 2016 yılında işlenen ve uzun yıllardır faili meçhul olarak kalan Aynur Kanbur cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışma kapsamında 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

DOSYA 10 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

Polis ekipleri, "kasten öldürme" suçunun aydınlatılması amacıyla 24 Mart 2016 tarihinde Şişli Fulya Mahallesi'nde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Aynur Kanbur'a ilişkin dosyayı 2026 yılında yeniden incelemeye aldı.

Yürütülen kapsamlı araştırmalar sonucunda cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ile olayı azmettirdikleri öne sürülen F.K. ve S.K.'nin kimlikleri tespit edildi.

ŞÜPHELİLER OPERASYONLA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda B.G., F.K. ve S.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

MEZDEKE GRUBUNUN DANSÇILARINDANDI

Hayatını kaybeden Aynur Kanbur, bir dönem Türkiye'de büyük ilgi gören Mezdeke dans grubunun üyelerinden biri olarak tanınıyordu. Kanbur'un ölümü dönemin magazin ve sanat dünyasında da geniş yankı uyandırmış, cinayet dosyası yıllarca çözülemeyen olaylar arasında yer almıştı.