Şişli Belediyesi'nde Yangın Paniği

Şişli Belediyesi'nde Yangın Paniği
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Şişli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çalışanlar kısa süreli panik yaşadı, ancak yangın hızla söndürüldü.

ŞİŞLİ Belediye binasında bulunan Şişli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri büyümeden kontrol altına aldı ardından da duman tahliyesi yapıldı. Kısa süreli panik yaşayan çalışanlar ise, alevlerin kontrol altına alınmasının ardından binaya döndü.

Şişli Belediyesi binasında bulunan Şişli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nde saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların yükselmesi nedeniyle yangın sistemi uyarısı devreye girdi. Bazı çalışanlar alarm çalmasıyla binadan dışarı çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülürken, duman tahliyesi de yapıldı. Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşayarak dışarı çıkan çalışanlar yeniden binaya döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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