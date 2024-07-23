Şişli Belediyesi İlk Kent Lokantasını Açtı
Şişli Belediyesi, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde açtığı kent lokantasında 40 Liraya 4 çeşit yemek sunuyor. Lokanta, Şişli Belediye Başkanı tarafından hizmete açıldı ve yoğun ilgi gördü.
Şişli Belediyesi, ilk sabit 'Kent Lokantası'nı açtı. Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde açılan ve 40 Liraya 4 çeşit yemeğin sunulduğu kent lokantasında yoğunluk oluştu.
Şişli Belediye Başkanı Şahan, lokantada servis yaptı. Şişli Belediyesi'nin Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde hizmete açtığı kent lokantasına, ilk günden yoğun ilgi oldu. Şişli'nin ilk sabit kent lokantasının açılışını Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yaptı. Kent lokantasında sıraya girenlerin tabldotlarına yemek servisi yapan Şahan, vatandaşlarla birlikte yemek yedi.