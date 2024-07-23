Şişli Belediyesi İlk Kent Lokantasını Açtı

Şişli Belediyesi, ilk sabit 'Kent Lokantası'nı açtı. Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde açılan ve 40 Liraya 4 çeşit yemeğin sunulduğu kent lokantasında yoğunluk oluştu.

Şişli Belediye Başkanı Şahan, lokantada servis yaptı. Şişli Belediyesi'nin Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde hizmete açtığı kent lokantasına, ilk günden yoğun ilgi oldu. Şişli'nin ilk sabit kent lokantasının açılışını Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yaptı. Kent lokantasında sıraya girenlerin tabldotlarına yemek servisi yapan Şahan, vatandaşlarla birlikte yemek yedi.