Resul Emrah Şahan hakkında 'kent uzlaşısı' davasında tahliye kararı

Güncelleme:
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, 'Kent Uzlaşısı' davası kapsamında tahliye edildi. Ancak Şahan, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması nedeniyle cezaevinde kalmaya devam edecek.

Ayşe GÜREL/ Tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir hakkında, 'Kent Uzlaşısı' davası kapsamında tahliye kararı verildi. Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında da tutuklu bulunduğu için cezaevinde kalmaya devam edecek.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan,19 Mart'ta 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra, 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklandı. Şahan hakkında 12 Eylül 2025 tarihinde de İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yine tutuklama kararı verildi. 'Kent uzlaşısı' davası kapsamında Resul Emrah Şahan ile yine görevinden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir hakkında tahliye kararı verildi. Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında da tutuklu bulunduğu için cezaevinde kalmaya devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
