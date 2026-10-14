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Sisi, İsrailli yetkilinin Sina sözlerine Mısır'ın gizli ajandası yok diye yanıt verdi

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Sisi, İsrailli yetkilinin Sina açıklamalarına tepki göstererek Mısır'ın gizli ajandası olmadığını söyledi. Sisi, Mısır'ın önceliğinin sınırlarını ve ulusal güvenliğini barış ve istikrar çerçevesinde korumak olduğunu vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrailli bir yetkilinin Sina Yarımadası'na ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, ülkesinin kimseye yönelik gizli bir ajandasının veya emelinin bulunmadığını belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, Mısır silahlı kuvvetlerinin, 1973 Ekim Savaşı'nın 53. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği seminerde konuştu.

Konuşmasında, İsrail'den Sina Yarımadası'na ilişkin gelen açıklamalara değinen Sisi, "Mısır kendi topraklarını savunmak için savaştı ve topraklarının tamamını geri aldı." ifadesini kullandı.

Sisi, İsrail'de bazı çevrelerin Mısır'ın kendilerine yönelik toprak emelleri bulunduğuna dair gerekçesiz düşünce veya endişeler taşıyıp taşımadığını sorguladı.

Mısır'ın öncelikli hedefinin ülkenin güvenliğini ve istikrarını korumak, halkının kazanımlarını muhafaza etmek olduğunu vurgulayan Sisi, ülkesinin hiçbir gizli ajanda taşımadığını kaydetti.

Abdulfettah es-Sisi, Mısır'ın temel önceliğinin sınırlarını ve ulusal güvenliğini barış ve istikrar çerçevesinde korumak olduğunu belirtti.

Mısır ile İsrail arasında imzalanan barış anlaşmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin temel çerçevesini oluşturduğunu ifade eden Sisi, Mısır'ın kimseye yönelik herhangi bir emelinin bulunmadığını yineledi.

İsrailli Bakan Smotrich'in Sina açıklaması

Mısır ile İsrail arasında Mart 1979'da imzalanan barış anlaşmasının ardından İsrail, Sina Yarımadası'ndan aşamalı olarak çekilmiş, Taba'nın 1989'da Mısır'a iadesiyle süreç tamamlanmıştı.

Mısır Cumhurbaşkanlığının açıklamasında, Sina'ya ilişkin sözlerin sahibi İsrailli yetkilinin kimliği ve açıklamalarının içeriği belirtilmedi.

Ancak İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Mısır'ın 1973'teki 6 Ekim Savaşı zaferinin yıl dönümü arifesinde Haredi haber sitesi "Hashtiblach"a verdiği görüntülü mülakatta Mısır'ı hedef almıştı.

Smotrich, Mısır'dan gelebilecek olası bir hamleye ilişkin, "Mısır'ın bize saldırmasını engelleyecek şey nedir? Eğer bize saldırırlarsa en azından Sina diye bir yer kalmaz." ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine Mısır resmi haber ajansı MENA'ya konuşan ve kimliği açıklanmayan bir kaynak, İsrailli yetkilinin açıklamalarında Sina'nın gündeme getirilmesini kesin bir dille reddetmişti.

Kaynak, söz konusu tehditleri "içi boş" olarak nitelendirerek, bunların seçim amaçlarına hizmet ettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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