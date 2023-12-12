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Sis ve doğa buluştu, ortaya eşsiz manzaralar çıktı

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Sakarya genelinde sabah saatlerinde başlayan ve doğa ile birleşen sis ortaya eşsiz manzaralar çıkardı. Sis sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerliyor. Fotoğraf tutkunları da bu eşsiz manzaraları ölümsüzleştirmek için erken saatlerde Adapazarı ilçesi Aziz Duran Park'ına akın etti.

Sis ve doğa buluştu, ortaya eşsiz manzaralar çıktı

Sakarya sis etkili oluyor

SAKARYA - Sakarya genelinde sabah saatlerinde başlayan ve doğa ile birleşen sis ortaya eşsiz manzaralar çıkardı.

Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü şehrin Adapazarı, Erenler, Serdivan ilçelerinde sis etkisini sürdürüyor. Sis sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerliyor. Doğa ile birleşen sis ortaya seyrine doyumsuz manzaralar oluştururken fotoğraf tutkunları da o anları ölümsüzleştirmek için erken saatlerde Adapazarı ilçesi Aziz Duran Park'ına geldi. Doğa ile iç içe olan sisi fotoğraflayan İhsan Korkut, "Sakarya'nın en güzel yerlerinden bir tanesi Kent Park, doğa ve sis ile buluşunca da ortaya harika manzaralar çıkıyor. Fotoğraf tutkunlarının gelip görmesi gereken bir yer burası" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Aziz Duran Sakarya Hava Durumu Doğa Yaşam Güncel Haberler

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