Karayolları ekipleri sürücüleri sis nedeniyle uyardı

Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği, yoğun sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde görüş mesafesinin düşebileceği belirtilerek, hızın azaltılması ve takip mesafesinin korunması istendi.

Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği, yollarda yer yer etkili olan sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şeflikten yapılan açıklamada, özellikle rakımı yüksek bölgelerde görüş mesafesinin aniden düşebildiği belirtilerek, sürücülerin hızlarını azaltmaları ve takip mesafesini korumaları istendi.

Yoğun sis görülen güzergahlar arasında Beypazarı–Kıbrısçık yolunun Ahlatlık ve Burgaz geçitleri, Beypazarı–Mihalıççık yolunun At Yaylası bölgesi, Güdül–Ayaş yolunun Güdül Sivrisi mevkii ile Nallıhan–Göynük yolunun Meyitler ve At Yaylası kesimleri yer aldı.

Yetkililer, bu bölgelerden geçiş yapan sürücülerin trafik işaret ve uyarılarına dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
