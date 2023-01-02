Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yoğun sis İstanbul'da hava trafiğini vurdu! Sabiha Gökçen'de onlarca uçuş iptal

Güncel Haberler

İstanbul'da beklenen yoğun sis nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarda düzenlemeye gitti. Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 seferi iptal edildi.

İstanbul'da yarın beklenen yoğun sis, havayolu ulaşımını vurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar iptal edilmeye başlandı.

ANADOLUJET 48 UÇUŞU İPTAL ETTİ

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 uçuşunu iptal etti. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada düşük görüş şartlarının Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki operasyonları olumsuz etkilediği, bu nedenle 3 Ocak Salı günü planlanan bazı uçuşların iptal edildiği belirtildi.

PEGASUS'TA DA UÇUŞ İPTALLERİ VAR

Öte yandan Pegasus Havayolları da, yarın gerçekleştireceği Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı 6 seferini iptal etti. Hava şartlarına bağlı olarak uçuş iptallerinin artması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sabiha Gökçen Havalimanı AnadoluJET İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title