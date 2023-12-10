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Sis Bulutu İçindeki Çam Dağı'nın Renkli Bitki Örtüsü

10 Aralık 2023 15:07 Son Güncelleme: 15:09 Abone Ol

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasındaki 900 rakımlı Çam Dağı'nın bitki örtüsü, bölgede etkili olan sisin içinde görüntülendi. Çam Dağı'ndaki kestane, çam ve gürgen ağaçlarının yaprakları, mevsim geçişiyle sarı, yeşil, kahverengi ve kızıl renge büründü. Sis bulutuyla birleşen renk cümbüşü, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.