Haberler

Şirvan Belediye Başkanlığına Kemal Çeçen seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Şirvan ilçesinde, vefat eden Belediye Başkanı Necat Cellek'in yerine AK Partili Meclis Üyesi Kemal Çeçen, oy birliğiyle yeni başkan seçildi.

Siirt'in Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek'in vefatının ardından yapılan seçimde, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Kemal Çeçen yeni belediye başkanı seçildi.

Şirvan Belediyesi Meclisinde, Belediye Başkanı Necat Cellek'in (60), 12 Temmuz'da İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından yeni başkanın belirlenmesi için seçim yapıldı.

Tek adayın bulunduğu seçimde, oyların tamamını alan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Kemal Çeçen, Şirvan Belediyesinin yeni başkanı oldu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve bölge koordinatörü Eyüp Eroğlu ve AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider'in katılımıyla Şirvan Belediye Meclisi Toplantısı'nda seçim yapıldı.

Şirvan Belediye Başkanlığına Kemal Çeçen'in seçildiği belirtilen açıklamada, "Şirvan Belediye Başkanlığı görevine seçilen Kemal Çeçen'i tebrik ediyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyor, ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz

Özgür Özel yeni partiyi açık açık ilan etti: Kuruyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarından transfer isyanı! Resmen harekete geçtiler

Galatasaray'da isyan! Milyonlarca taraftar resmen harekete geçti
İşte Süper Lig'de bu sezon uygulanacak devrim niteliğinde yeni kurallar

İşte Süper Lig'de uygulanacak devrim niteliğinde yeni kurallar
Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku

Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku
Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı

Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali

Yarı çıplak paylaşım yaptı! Cinsiyet değiştiren Rüzgar'ın son hali
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar

"Kardeşimi kavurma yaptılar"
Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti

Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti