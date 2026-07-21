Şirvan Belediye Başkanlığına Kemal Çeçen seçildi

Siirt'in Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek'in vefatının ardından yapılan seçimde, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Kemal Çeçen yeni belediye başkanı seçildi.

Şirvan Belediyesi Meclisinde, Belediye Başkanı Necat Cellek'in (60), 12 Temmuz'da İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından yeni başkanın belirlenmesi için seçim yapıldı.

Tek adayın bulunduğu seçimde, oyların tamamını alan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Kemal Çeçen, Şirvan Belediyesinin yeni başkanı oldu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve bölge koordinatörü Eyüp Eroğlu ve AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider'in katılımıyla Şirvan Belediye Meclisi Toplantısı'nda seçim yapıldı.

Şirvan Belediye Başkanlığına Kemal Çeçen'in seçildiği belirtilen açıklamada, "Şirvan Belediye Başkanlığı görevine seçilen Kemal Çeçen'i tebrik ediyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyor, ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.