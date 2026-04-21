Siirt'te kaybolan 13 yaşındaki çocuk bulundu
Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki Hakan Ç., yakınları tarafından şehir merkezinde bulundu. Kaybolma ihbarı üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri dron destekli arama çalışması gerçekleştirmişti.
İlçeye bağlı Taşlı köyünün Yatağan mezrasında dün akşam saatlerinde kaybolan Hakan Ç. için yakınları 112 Acil Çağrı merkezine kayıp ihbarında bulundu.
Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma ve güvenlik korucuları sevk edildi.
Bölgede dron destekli arama çalışmaları yürütüldü.
Çocuk, yakınları tarafından şehir merkezinde bulundu.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz