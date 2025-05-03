Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı: CHP'den Taziye Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için "Yalnızca bir siyasetçi değil; aynı zamanda sanatın, edebiyatın ve vicdanın diliyle konuşan özel bir insandı. Mizahı, zarafeti ve samimi diliyle kalplerde iz bıraktı" mesajını paylaştı.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Karabat'ın mesajı şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, değerli insan Sırrı Süreyya Önder'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Sırrı Süreyya Önder, yalnızca bir siyasetçi değil; aynı zamanda sanatın, edebiyatın ve vicdanın diliyle konuşan özel bir insandı. Mizahı, zarafeti ve samimi diliyle kalplerde iz bıraktı. Böylesine değerli bir insanla mesai yapmak bizler için büyük şanstı… Ailesine, sevenlerine ve tüm DEM Parti camiasına baş sağlığı diliyorum."