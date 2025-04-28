Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Ciddi Şekilde Kötüleşiyor

(İSTANBUL) - Florence Nightingale Hastanesi doktorları, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin, "Nörolojik açıdan içinde bulunduğumuz tablo giderek bozulmaya başladı. Bu nedenle başka bir kırılma noktasına gelmiş durumdayız. Hastamızın nörolojik açıdan beyin refleksleri azaldı ve beyin ödemi devam etmektedir. Kendisinin beyin kan akımı mevcuttur ve tüm bu bulgular bize kendisinin hayati tehlikesinin giderek arttığını ortaya koymaktadır" dedi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Grup Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi sürüyor. Florence Nightingale Hastanesi doktorları, 13 gündür tedavisi devam eden Önder'in durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder, bugün hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13'üncü gününde. Hastamız, eko kalp destek cihazı ve yoğun inotropik destek tedavileri altında yoğun bakım ünitemizde hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen nörolojik açıdan içinde bulunduğumuz tablo giderek bozulmaya başladı. Bu nedenle başka bir kırılma noktasına gelmiş durumdayız. Hastamızın nörolojik açıdan beyin refleksleri azaldı ve beyin ödemi devam etmektedir. Kendisinin beyin kan akımı mevcuttur ve tüm bu bulgular bize kendisinin hayati tehlikesinin giderek arttığını ortaya koymaktadır. Ancak biz sabırla tüm tedavilerimize devam edeceğiz ve sabırla bekleyeceğiz. Sizlerden de sabır rica ediyoruz.

"Beyin şişmiş vaziyette"

Önceden kalp sistemindeki problemler ön plandayken son zamanlarda nörolojik problem ön plana çıktı. Nörolojik durumun giderek kötüleşmesi, kırılma noktası oluşturuyor. Giderek reflekslerin azaldığını söyleyebiliriz. Hem muayenelerdeki refleksler giderek azalıyor hem de elektro fizyolojik olarak çıkan bulgularda çıkan cevapsızlık halini göstermeye başladı. Bu muayene ve yardımcı muayenelerin bulguları ışığında, ilk günlere göre nörolojik bulgularda kötüleşmeden söz edilebilir. Hastadaki kötüleşmenin beyne hava gitmesinin az olmasıyla şekillenen bir beyin tutulumu olduğunu biliyoruz. O tabloya bağlı olarak da beyin ödemi var, beyin şişmiş vaziyette. Bulgular da refleks azlığı şeklinde özetlenebilir. Zaman bildirmek mümkün değil. Çok temkinli bir iyimserlik içinde olmak lazım ama kriterlerin giderek iyileştiğini söylememiz çok zor. Beyin ölümü bulguları şu anda yok.

"Bir mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz"

Şu an kalp olarak belli bir seviyeye geldik ama o iyilik hali devam etmedi. Nörolojik tablo akciğerleri etkiledi. Akciğer ödemi gibi bir hadise oluştu. Geçen hafta içerisinde yine entübasyon tüpünden bir kanamamız vardı, 2-3 gündür o da durdu. Şu an vücudun oksijenlenmesinde, dolaşımın sağlanmasında bir problem yok. Hastayla ilgili ne nörolojik ne kalbiyle ne akciğeriyle ilgili bir şey söyleyebiliriz. En çok korktuğumuz şeylerde biri enfeksiyon. Şu ana kadar iyi koruduk, enfeksiyon parametrelerinde bir şey yok. Duruma göre antibiyotikleri değiştiriyoruz. İlerisi için bir şey bekleyemeyiz ama yoğun olarak tedaviye devam ediyoruz. Herhangi bir uyutucu ilaç vermeyişimizin üzerinden 8 gün geçti. Uyanma ve reflekslerde bir ilerleme yok. Bir mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz ilk andan itibaren, bunun mücadelesi içindeyiz."