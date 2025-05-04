Sırrı Süreyya Önder İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

(İSTANBUL) - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne cenaze namazı kılındı.

Tedavi gördüğü hastanede dün 62 yaşında hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlendi.

Törenin ardından, Sırrı Süreyya Önder'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazına, Önder'in ailesi ve yakınları, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili Celal Adan, DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti, CHP ve DEM, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekilleri, milletvekilleri, eski CHP Genel Başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Ahmet Türk, İstanbul Valisi Davut Gül, siyasiler ve sanatçılar katıldı.

Namazı, Sırrı Süreyya Önder'in vasiyeti üzerine, ilahiyatçı İhsan Eliaçık kıldırdı

Önder için, ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namazı, Sırrı Süreyya Önder'in vasiyeti üzerine, ilahiyatçı İhsan Eliaçık kıldırdı.

Sırrı Süreyya Önder, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.