Sırp Ortodoks Kilisesi, Makedonya Ortodoks Kilisesinin otosefalliğini kabul etti - Haberler

Sırp Ortodoks Kilisesi Şurası, Makedonya Ortodoks Kilisesi - Ohri Başpiskoposluğunun otosefalliğini kutsadığını ve kabul ettiğini açıkladı.

Makedonya Ortodoks Kilisesi - Ohri Başpiskoposluğu ve Sırp Ortodoks Kilisesi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Aziz Kliment Ohridski Kilisesi'nde ortak ayin düzenledi.

Ortodoks inancına mensup kişilerin yoğun katılım gösterdiği ayini, Makedonya Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Stefan ve Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfirije yönetti.

Porfirije, buradaki konuşmada, inananların sevgisinin birbirlerine ihtiyaç duyduklarını gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şimdi size bir sevinç daha getiriyoruz. Sırp Ortodoks Kilisesi Şurası, Makedonya Ortodoks Kilisesi - Ohri Başpiskoposluğunun ricasını oy birliği ve kararlılıkla karşılıyor ve bu Şura, Makedonya Ortodoks Kilisesi - Ohri Başpiskoposluğunun otosefelliğini kutsuyor, onaylıyor, kabul ediyor ve ilan ediyor."

Öte yandan Stefan, "Bu tarihi dönem, milliyetine bakmaksızın Makedonya'daki tüm Hristiyanlar için bir bayramdır." ifadesini kullandı.

İstanbul'daki Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, kendisine gönderilen ortak ayin düzenleme konusundaki mektubunu kabul ettiği bilgisini paylaşan Stefan, Hamsin Yortusu bayramı kapsamında Fener Rum Patrikhanesi ile ortak ayin düzenleyeceklerini aktardı.

Fener Rum Patrikhanesi Sinod'u 9 Mayıs'ta düzenlediği toplantıda Ohri Başpiskoposluğunu kanonik olarak kabul ettiğini duyurmuştu.

Bu karar, otosefallik anlamına gelmemekle birlikte, Makedonya Ortodoks Kilisesinin uluslararası isim ve statüsünü düzenleyerek, bu kilisenin Ortodoks dünyasıyla bölünme içinde olmadığını onaylıyor.

Bunun ardından, 19 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp Ortodoks Kilisesi ve Makedonya Ortodoks Kilisesi - Ohri Başpiskoposluğu uzlaşı ayini düzenlemişti. Bu ayin iki kilise arasındaki 55 yıllık uzlaşmazlığa son vermişti.