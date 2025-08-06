Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik Görevden Alındı

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'i oy birliğiyle görevden aldı.

CIK üyeleri, Dodik'e yönelik "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymamak" suçundan verilen 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak kararının Temyiz Mahkemesince onanmasının ardından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da toplandı.

CIK oturumunun ardından yapılan açıklamada, hapis ve siyasi yasak kararı verilen Dodik'in oy birliğiyle görevden alındığı bildirildi.

Dodik, X sosyal medya hesabından yaptığı kısa paylaşımda hakaret içerikli ifadeler kullanarak "Bu Saraybosna'nın bana yaptığı son şey olacak." ifadelerine yer verdi.

Dodik'in avukatları ise CIK'in kararına temyiz hakkı bulunduğunu belirterek, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını kaydetti.

Bu arada, itiraz süresinin ardından RS'de 90 gün sonra erken seçimin yapılması gerekiyor.

Ayrılıkçı söylemleriyle bilenen Dodik'in OHR karşıtlığı

Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Bosnalı Sırp lider Dodik, ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan OHR ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt'i tanımadığını açıklamıştı.

Bu kapsamda, Dodik liderliğinde RS Ulusal Meclisi (NSRS), Haziran 2023'te Yüksek Temsilci Schmidt'in kararlarının, entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde karar almıştı.

İhtiyaç durumunda yasa çıkartabilecek yetkiye sahip olan Schmidt ise Dodik'in bu ayrılıkçı adımlarını kabul etmemiş ve NSRS'de alınan kararları iptal etmişti.

Dodik'in, "RS, Bosna Hersek'ten ayrılır" söylemleriyle ayrılıkçı tavrını sürdürmesi üzerine "OHR kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle hakkında iddianame hazırlanmış ve hapis cezası talep edilmişti.

Aralık 2023'te başlayan dava sürecinin ardından Bosna Hersek Mahkemesi 26 Şubat'ta kararını açıklamış ve Dodik'e 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti.

Temyize taşınan dava sürecinde Bosna Hersek Temyiz Mahkemesi ise 1 Ağustos'ta Dodik'e verilen cezayı onamıştı.