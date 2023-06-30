Sırp çete liderinin öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme: Yaya olarak Gürcistan'a kaçmak isterken yakalandı

Cinayete karıştığı tespit edilen Barış Boyun çetesinin üyesi Gürcistan'a kaçarken yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Şişli'de Sırp çete lideri Jovan Vukotiç'in uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesinde yer alan Barış Boyun çetesinin üyesi, yaya olarak Gürcistan'a kaçarken yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Barış Boyun liderliğindeki suç örgütü ile ilgili yürütülen çalışmalarını derinleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde İstanbul'da faaliyet gösteren, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik 14 Nisan'da yapılan eş zamanlı operasyonda firari olduğu tespit edilen Oğuz Halıcı isimli şahsın bir tır ile İstanbul'dan hareket ederek, 26 Haziran'da Artvin'e geçtiği belirlendi. Şişli'de trafikte uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Sırp çete lideri Jovan Vukotiç'in ölümünde yer alan Barış Boyun çetesinin üyesi Oğuz Halıcı'nın aynı araçla Gürcistan'a kaçacağı tespit edildi. 27 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda tırın gizli bölmesinden inerek yaya şekilde sınırı geçmeye çalışan Oğuz Halıcı, yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği, konuyla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.

Suç örgütünün cinayet görüntüleri ortaya çıkmıştı

Öte yandan İstanbul'da birçok silahlı çatışma ile cinayete karıştığı öğrenilen ve polis ekiplerinin operasyonuyla 139 üyesinin gözaltına alındığı Barış Boyun suç örgütünün gerçekleştirdiği saldırıların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkmıştı. Suç örgütünün 8 cinayet dosyası olduğu bilgisine ulaşılmış, 16 Nisan 2022'de Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmesi, 08 Eylül 2022'de Şişli'de Sırp çete lideri Jovan Vukotiç'in öldürülmesi, 22 Eylül 2022'de Beşiktaş'ta gece kulübü önünde Yasin Keskin'in öldürülmesi, 15 Ekim 2022'de Bahçelievler'de Halil Güzel'in öldürülmesi, 20 Kasım 2022'de Beyoğlu'nda Murat Fırat Canlı'nın öldürülmesi, 24 Aralık 2022'de Kağıthane'de çıkan çatışmada yoldan geçen olayla ilgisi olmayan Ramazan Arslan isimli Kuran kursu hocasının öldürülmesi, 14 Ocak 2023'te Haliç Köprüsü'nde Cumali Aslan'ın öldürülmesi ve 2 Şubat 2023'de Sarıyer Zekeriyaköy'de Ferhat Yeşilkaya'nın öldürülmesi olaylarına karıştıkları tespit edilmişti.