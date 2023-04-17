Şırnaklıların heliz otu mesaisi başladı: Yazın toplanıyor, kışın hayvanlara yem olarak veriliyor

ŞIRNAK - Havaların ısındığı, karların eridiği ve doğanın canlanmaya başladığı Şırnak'ta vatandaşlar, dağlarda kilometrelerce yol yürüyerek turşu yapımında ve yemeklerde kullanılan heliz otunu topluyor. Heliz otu hem peynir için kullanılıyor hem de hayvanlara yem olarak veriliyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Şırnak'a bağlı köylerde havaların ısınması, karların erimesiyle doğa yeşillenmeye ve bitkiler olgunlaşmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu sene de köylüler, heliz otu toplamak için rengarenk çiçeklerle kaplı dağların yolunu tuttu. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki yüksek rakımlı dağlarında baharın gelişiyle beraber sıcak havanın etkisi sonrası heliz otu yeşerdi. İlkbahar aylarında yöre halkı tarafından toplatılan heliz otu, hem peynir içinde kullanılıyor hem de kış aylarında hayvanlara yem olarak veriliyor.

Dağlarda yetişen heliz otu, bölgedeki vatandaşlar için geçim kaynağı da oluyor. Kürtçe konuşan vatandaşlardan Selahattin Yıldırım, baharın gelişiyle Uzungeçit Dağ'ında çok güzel heliz yeşerdiğini söyledi. Yıldırım, koyun ve keçiler için çok güzel bir yem toplama vakti olduğunu belirterek, hayvanlar için çok olduğunu ve peynir için de kullanılan lezzetli bir bitki olduğunu dile getirdi.