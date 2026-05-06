Haberler

Şırnak'ta öğretmenlere yönelik doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silopi ve Cizre ilçelerinde görev yapan öğretmenler, psikolojik ve dayanıklılık düzeylerini artırmak amacıyla doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği düzenledi. 110 öğretmenin katıldığı etkinlik, yeni atanan öğretmenler için de oryantasyon çalışması niteliği taşıdı.

ŞIRNAKLI öğretmenler, meslektaşlarının psikolojik ve dayanıklılık düzeylerini artırmak amacıyla doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği düzenledi.

Silopi ve Cizre ilçelerinde görev yapan öğretmenler, meslektaşlarının psikolojik ve dayanıklılık düzeylerini artırmak amacıyla etkinlik düzenledi. İdil ilçesine bağlı Yarbaşı köyüne minibüslerle ulaşan öğretmenler, buradan traktörlerle Cehennem Deresi Kanyonu'na geçerek doğa yürüyüşü yaptı. Öğretmenler daha sonra dere kenarında piknik yapıp çeşitli etkinliklere katıldı. Programa 110 öğretmen katılırken, bunların 60'ını yeni atanan öğretmenlerin oluşturduğu belirtildi. Etkinliğin aynı zamanda yeni öğretmenler için oryantasyon çalışması niteliği taşıdığı kaydedildi. Etkinlik, Uzman Psikolojik Danışman Eser Karal koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İran, savaşı sona erdirmek için anlaşmak üzere

Savaşta sürpriz gelişme! ABD basını duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda anons dönemi sona eriyor

Sabiha Gökçen'de sessiz devrim
Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

Kapıya çağırıp kurşun yağdırdılar! Ünlü fenomen çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Ünlü fenomen çocuklarının gözü önünde öldürüldü
Venedik Bienali'nde tartışma yaratan görüntü: Bu sanat mı?

Görüntü tartışma yarattı: Bu sanat mı?
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda anons dönemi sona eriyor

Sabiha Gökçen'de sessiz devrim
AK Partili başkanı kızdıran anons! Israrlara rağmen sahneye çıkmadı

AK Partili başkanı kızdıran anons! Sahneye çıkmadı
Aziz Yıldırım'ın kızından babasının adaylığı sonrası bomba paylaşım

Babasının adaylığı sonrası yaptığı paylaşım bomba