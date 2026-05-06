Şırnak'ta öğretmenlere yönelik doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği

ŞIRNAKLI öğretmenler, meslektaşlarının psikolojik ve dayanıklılık düzeylerini artırmak amacıyla doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği düzenledi.

Silopi ve Cizre ilçelerinde görev yapan öğretmenler, meslektaşlarının psikolojik ve dayanıklılık düzeylerini artırmak amacıyla etkinlik düzenledi. İdil ilçesine bağlı Yarbaşı köyüne minibüslerle ulaşan öğretmenler, buradan traktörlerle Cehennem Deresi Kanyonu'na geçerek doğa yürüyüşü yaptı. Öğretmenler daha sonra dere kenarında piknik yapıp çeşitli etkinliklere katıldı. Programa 110 öğretmen katılırken, bunların 60'ını yeni atanan öğretmenlerin oluşturduğu belirtildi. Etkinliğin aynı zamanda yeni öğretmenler için oryantasyon çalışması niteliği taşıdığı kaydedildi. Etkinlik, Uzman Psikolojik Danışman Eser Karal koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı