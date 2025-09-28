Şırnak Valisi Ekici'den Tarsus'taki Trafik Kazası için Başsağlığı Mesajı

Şırnak Valisi Birol Ekici, Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden İdil ilçesi nüfusuna kayıtlı 3 kişi için başsağlığında bulundu.

Ekici, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin yaralandığını anımsatarak, "Bu elim kazada hayatını kaybeden İdil ilçesi Tepecik ve Ulak köylerinden hemşerilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu minibüsteki Emine İrem Oktan (18), Maşallah Oktan (22) ve Halil Boztoğan'ın (51) yaşamını yitirmiş 16 kişi de yaralanmıştı.