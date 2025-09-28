Haberler

Şırnak Valisi Ekici'den Tarsus'taki Trafik Kazası için Başsağlığı Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Valisi Birol Ekici, Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişi için başsağlığında bulundu. Ekici, kazada ölenlerin ailelerine sabır diledi ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

Şırnak Valisi Birol Ekici, Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden İdil ilçesi nüfusuna kayıtlı 3 kişi için başsağlığında bulundu.

Ekici, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin yaralandığını anımsatarak, "Bu elim kazada hayatını kaybeden İdil ilçesi Tepecik ve Ulak köylerinden hemşerilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu minibüsteki Emine İrem Oktan (18), Maşallah Oktan (22) ve Halil Boztoğan'ın (51) yaşamını yitirmiş 16 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bu ilimiz muhtemelen büyükşehir olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husumetlilerin silahlı kavgasını duyanlar bu kes acil serviste birbirine girdi

Silahlı kavgayı duyan koştu! Bu defa acilde birbirlerine girdiler
Virgil van Dijk'tan Galatasaray maçı için açıklama

Van Dijk'tan Galatasaray maçı için açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.