Haberler

Şırnak Valisi'nden Cizre Başsavcısı'na ziyaret

Şırnak Valisi'nden Cizre Başsavcısı'na ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak Valisi Birol Ekici, beraberindeki protokol üyeleriyle Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu'nu ziyaret etti. Köroğlu, kentin huzur ve adalet ortamına katkı sunan ziyaretçilere teşekkür etti.

Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu'nu ziyaret etti.

Vali Ekici, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, Şırnak Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Bilgehan Kayık ile Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Köroğlu'na ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Köroğlu, kentin huzur ve adalet ortamına katkı sunan protokol üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel ve İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak da yer aldı.

Kaynak: AA
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı

Felaketin boyutu her saat büyüyor! Ölü sayısı katlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar

Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı!

Borcu olan esnafa kredi kapısı açıldı

Borcu olan esnafa kredi kapısı açıldı
Kur korumalı mevduat tarihi oldu! Hesaplar tamamen sıfırlandı

Bir dönemin sonu! Hesaplarda tek kuruş bile kalmadı
Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni adresi Almanya

Süper Lig devinde ayrılık! Yeni adresi Almanya
Malatya’da konteyner kentte yangın

Konteyner kent alevlere teslim oldu! dört koldan müdahale ediliyor
Bebek arabasında silah bulundu! Genç anne hayatının şokunu yaşadı

Bebeğinin arabasında buldu! Genç anne dehşeti yaşadı
İtalya'da uçuş faciayla bitti! Kablolara çarpıp alev aldılar: 2 ölü

Uçuş faciayla bitti! İki kişiye mezar olan kaza kamerada