Şırnak Valiliği, yarın Uludere ve Beytüşşebap'ta sağanak için halkı uyardı

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Şırnak Valiliği, yarın kentte beklenen sağanağa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Özellikle kentin doğusundaki Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği, yağış nedeniyle, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.???????

Kaynak: AA