Şırnak Valiliği, yarın kentte gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşları uyardı

Şırnak Valiliği, yarın kentte gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşları uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Yerel olarak kuvvetli olması ve gece saatlerine kadar sürecek yağışlara karşı ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara dikkat edilmesi istendi.
Şırnak Valiliği, kentte yarın beklenen gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşları uyardı.
Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, sabah saatlerinden itibaren kent genelinde gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği ifade edilen paylaşımda, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA