Şırnak Üniversitesinde eğitime kar engeli

Şırnak Üniversitesince, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün öğleden sonra ve yarın ara verildi. Final sınavları ise cumartesi ve pazar gününe ertelendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, senato kararıyla bugün ve yarın yapılması planlanan final sınavlarının cumartesi ve pazar gününe ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
