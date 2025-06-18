Şırnak Üniversitesi'nde Anaokulu Öğrencilerine 'Arıların Yaşamı' Temalı Etkinlik
Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksekokulu'nda anaokulu öğrencileri için 'Arıların Yaşamı' temalı drama etkinliği düzenlendi. Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, anaokulu öğrencileri arı kostümleri giyerek çeşitli oyunlar ve yarışmalara katıldı.
Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksekokulunda (MYO) anaokulu öğrencileri için etkinlik gerçekleştirildi.
Okulun bahçesindeki etkinlikte, okul öncesi öğrencilerine yönelik "Arıların Yaşamı" temalı drama etkinliği düzenlendi.
Çocuk Gelişimi Programı birinci sınıf öğrencilerinin eşlik ettiği drama etkinliğinde, arı kıyafeti giydirilen anaokulu öğrencileri kovanlara polen topladı.
Programda, çocuklar katıldığı çeşitli oyunlar ve yarışmalarla eğlendi.
Etkinliğe, Silopi MYO Müdürü Cüneyt Çatuk, Sevgi Yolu Anaokulu Müdürü Yusuf Modaoğlu ile öğretmenler katıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel