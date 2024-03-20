Şırnak Uludere kara yolunda taşkın sonucu ulaşım kapandı

Sağanak sonucu debisi yükselen akarsuyun taşmasıyla ulaşıma kapanan Şırnak Uludere kara yolunun açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Uludere ilçesinde dün sağanak sonucu kapanan Şırnak-Uludere kara yolunun ulaşıma açılması için Kaymakamlık ve Belediye ekiplerince başlatılan çalışma devam ediyor.

Bu arada, dün sağanakta yolda mahsur kalanların ekskavatör ile kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Uludere ilçesinde dün sağanak sonucu Şırnak-Uludere kara yolu Uludere 3 ve Uludere 5 köprüleri mevkisinde akarsuyun debisi yükselmiş, suyun aniden taşması sonucu 2 köprü arasında bazı araçlar mahsur kalmış, Uludere Şırnak kara yolu ulaşıma kapanmış, araçlar, bölgeye sevk edilen kepçeler yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılmıştı.