Şırnak Uludere'de hafif ticari araç şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı

Şırnak Uludere'de hafif ticari araç şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde Ballı köyü mevkisinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.
İ.T. idaresindeki 01 DT 051 plakalı hafif ticari araç, Ballı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü İ.T. ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA