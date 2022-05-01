Şırnak'tan yürekleri yakan haber! Kahraman Mehmetçik İsmail Can Akdeniz şehit düştü - Haberler

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Şırnak'tan yürekleri yakan haber! Kahraman Mehmetçik İsmail Can Akdeniz şehit düştü

Haberler.com - Güncel
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Şırnak'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda Adanalı Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz şehit düştü. Akdeniz'in vefatı memleketinde büyük üzüntü yarattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütüne yönelik mücadelesi devam ediyor. Yurtiçinde ve yurtdışında terör örgütlerine ağır darbe vurulurken, Şırnak'tan gelen haber yürekleri yaktı.

KAHRAMAN MEHMETÇİK ŞEHİT DÜŞTÜ

Şırnak'ta bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda görev yapan Adanalı J. Tğm. İsmail Can Akdeniz şehit düştü.

MEMLEKETİ YASTA

Şehit haberinin Adana'ya ulaşmasının ardından büyük üzüntü yaşandı. AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen kahraman hemşerimiz J. Tğm. İsmail Can Akdeniz'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

Şırnak'tan yürekleri yakan haber! Kahraman Mehmetçik İsmail Can Akdeniz şehit düştü

Haberler.com - Güncel

Şırnak, Güncel, Haberler

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