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Şırnak'taki trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Görümlü beldesi yakınlarında dün meydana gelen kazada ağır yaralanan Tülay K, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor.

Olay

Dün, Görümlü beldesi yakınlarında plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrilmişti.

Araçtaki Gülsüm Ü, Tülay K, A.Ü, M.K. ve E.Ü. yaralanmıştı. Yaralılar, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş, Gülsüm Ü. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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