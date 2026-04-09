Şırnak'ta minik öğrenciler 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti

Şırnak'ta minik öğrenciler 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti
Şırnak'ta Sevgi Yuvası Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek acil durum bilincini öğrenme fırsatı buldular. Merkez Müdürü, çocukların bu sistemi yerinde görmesinin önemine dikkat çekti.

Şırnak'ta kreş ve gündüz bakım evi öğrencileri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkezde faaliyet gösteren Sevgi Yuvası Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde okuyan 20 öğrenci, öğretmenleri öncülüğünde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni gezen öğrencilere, acil durumlarda doğru ve zamanında yapılan ihbarların olaylara hızlı müdahalede hayati önem taşıdığı uygulamalı olarak anlatıldı.

Merkezin Müdürü Erhan Tatar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin, tek numara üzerinden emniyet, jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve orman birimlerinin koordinasyonunu sağlayan bir yapı olduğunu belirtti.

Tatar, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bu sistemi yerinde görerek öğrenmesi, acil durum bilincinin erken yaşta kazanılması açısından son derece önemlidir. Nazik ziyaretlerinden dolayı öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından toplu fotoğraf çekildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
