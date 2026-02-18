Haberler

Şırnak'ta yükümlüler camileri temizleyerek ramazana hazırladı

Şırnak'ta, denetimli serbestlik altında olan yükümlüler, camilerin temizlik çalışmalarını gerçekleştirerek ramazan ayına daha temiz bir ortam hazırlanmasına katkıda bulundu. Denetimli Serbestlik İl Müdürü Nilay Durgun, bu faaliyetlerin hem topluma katkı sağladığını hem de yükümlülere sosyal sorumluluk bilinci kazandırdığını belirtti.

Şırnak'ta yükümlüler, kent merkezindeki camileri, yaptıkları temizlik çalışmasıyla ramazan ayına hazırladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, kent merkezindeki 21 caminin temizliği için 6 yükümlü görevlendirildi.

Camilerde halıları temizleyen, camları ve duvarları silen yükümlüler, vatandaşların ramazan ayında ibadetlerini daha temiz ve ferah bir ortamda gerçekleştirmesine katkı sağladı.

Denetimli Serbestlik İl Müdürü Nilay Durgun, AA muhabirine, denetimli serbestlik altında geçireceği sürenin 3'te 1'ini kamu hizmeti sunarak tamamlayan yükümlülerin, bu çalışmalarla topluma yeniden kazandırılmalarını amaçladıklarını söyledi.

Ramazan ayı boyunca camilerdeki temizlik çalışmalarının süreceğini kaydeden Durgun, "Bu anlamlı faaliyetle, camilerin iç ve dış mekanlarının temizliği sağlanarak, cemaatin daha sağlıklı bir ortamda ibadet etmesi hedeflendi. Yükümlüler, hem topluma katkı sağlama fırsatı buldu hem de sosyal sorumluluk bilinci kazandılar." dedi.

Temizlik çalışmalarının vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını anlatan Durgun, sosyal sorumluluk çalışmalarını artırarak devam ettirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

