Haberler

Şırnak'ta Yolunu Kaybeden Tır Sürücüsü Kurtarıldı

Şırnak'ta Yolunu Kaybeden Tır Sürücüsü Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda kaybolan tır sürücüsü Rıdvan V., AFAD ve jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu bulundu. İhbar üzerine yapılan aramalarda, Rıdvan V. sağlık durumu iyi olarak tespit edildi.

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda yolunu kaybeden tır sürücüsü, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

Gabar Dağı bölgesindeki bir tesise 34 VRE 12 plakalı tırla malzeme götüren Rıdvan V. ile telefonda konuşurken saat 00.55'te irtibatının kesildiğini belirten eşinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarın ardından bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Engebeli ve ağaçlarla kaplı bölgede 16 kişilik ekibin yer aldığı 3 araç ve termal dron ile yapılan arama sonucu Rıdvan V. saat 06.55 sıralarında bulundu.

Sağlık durumu iyi olan Rıdvan V, kontrol amaçlı 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Rıdvan V'nin yolunu kaybettiği, cep telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle yardım isteyemediği ve bir bölgede aracıyla yardım beklediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
TBMM'deki 'Apo' sloganına barolardan ortak tepki! İmza listesinde dikkat çeken detay

Meclis'te atılan slogan baroları harekete geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Letonya'dan Rus vatandaşlarına 2 gün süre: Derhal ülkeyi terk edin

Bir ülkeden Rus vatandaşlarına 2 gün süre: Derhal terk edin
TBMM'deki 'Apo' sloganına barolardan ortak tepki! İmza listesinde dikkat çeken detay

Meclis'te atılan slogan baroları harekete geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.