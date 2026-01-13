Şırnak kent merkezi ile 2 ilçesinde eğitime kar engeli

ŞIRNAK'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yarın tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Şırnak merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerimizde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Valiliğimiz kararıyla 14 Ocak 2026 Çarşamba günü eğitime ara verilmiştir. Eğitime ara verilen günlerde; malul, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile veya çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul ya da özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" denildi.