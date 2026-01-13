Haberler

Şırnak kent merkezi ile 2 ilçesinde eğitime kar engeli

Şırnak kent merkezi ile 2 ilçesinde eğitime kar engeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde 14 Ocak 2026 tarihinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

ŞIRNAK'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yarın tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Şırnak merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerimizde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Valiliğimiz kararıyla 14 Ocak 2026 Çarşamba günü eğitime ara verilmiştir. Eğitime ara verilen günlerde; malul, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile veya çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul ya da özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

Trump'tan İran'daki gösterileri daha da alevlendirecek sözler
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

Merakla beklenen veri açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Kabus başladı! Arda Güler'e 'Mourinho' sürprizi

Kabus başladı! Arda Güler'e "Mourinho" sürprizi
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Konyasporlu Adil Demirbağ'dan bahis itirafı

Süper Lig'in yıldızından bahis itirafı: Bilinçsiz bir hataydı
Icardi'nin gol sevinci davalık oldu

Icardi'nin gol sevinci Galatasaray'ın başına dert açtı