Şırnak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Şırnak'ta yaşanan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verileceği açıklandı. Engelli kamu çalışanları ile hamile personel idari izinli sayılacak.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokul, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri bünyesindeki kurslar, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, malul ve engelli kamu çalışanları ile ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personelin idari izinli sayılacağı, ayrıca kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanlarının da idari izinli olacağı kaydedildi.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan
