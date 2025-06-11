Şırnak'ta Yıldırım Düşmesiyle 99 Küçükbaş Hayvan Hayatını Kaybetti

Şırnak'ta Yıldırım Düşmesiyle 99 Küçükbaş Hayvan Hayatını Kaybetti
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 99 küçükbaş hayvan telef oldu. Olay, arazideki bir ağaç altında toplanan sürünün üzerine yıldırımın isabet etmesiyle gerçekleşti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri zarar tespiti için bölgeye sevk edildi.

ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 99 küçükbaş öldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Güçlükonak İlçesi Boyuncuk köyü kırsalında meydana geldi. Etkili olan sağanağın ardından küçükbaş sürüsü, arazideki bir ağacın altında toplandı. Bu sırada sürüye yıldırım isabet etti. Yıldırım nedeniyle 15 farklı yetiştiriciye ait 99 küçükbaş öldü. İhbarla bölgeye sevk edilen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, zarar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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