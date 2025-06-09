Şırnak'ta Yılan Isırması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Şırnak'ta Yılan Isırması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, hayvanlarına ot toplamak üzere giden 55 yaşındaki Abdülselam E., yılan tarafından ısırıldı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir kişi yılan ısırması sonucu yaşamını yitirdi.

Taşarası köyünde yaşayan 55 yaşındaki Abdülselam E, dün hayvanlarına ot toplamak için Oymakkaya köyünün kırsalına gitti.

Burada ot biçen Abdülselam E'yi yılan ısırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırılan Abdülselam E, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Fadıl Aslan - Güncel
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