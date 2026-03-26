Şırnak'ta 500 yataklı Bölge Hastanesinin bu yılın sonunda hizmete girmesi hedefleniyor

Şırnak'ta yapımı süren 500 yataklı Bölge Hastanesi, bu yılın sonunda hizmete girmesi hedefleniyor. 117 bin metrekare kapalı alan, 153 poliklinik, 130 yoğun bakım yatağı ve modern sağlık ekipmanları ile donatılan hastane, bölge halkına daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor.

İkizce köyü mevkisinde 2023'te yapımına başlanan 500 yataklı Bölge Hastanesi, 117 bin metrekare kapalı alana sahip. Hastanede 153 poliklinik, 130 yoğun bakım yatağı ve 22 ameliyathane yer alacak.

Yüklenici firmanın proje koordinatörü Ömer Ertuş, gazetecilere, bölge insanını daha kapsamlı ve modern bir hastaneye kavuşturmak için yaklaşık 350 personel ile çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Ertuş, "Hastanede 506 deprem sismik izolatörü var. Aynı zamanda sağlık sektöründe kullanılacak malzemeler son teknolojiden oluşuyor. Hastanede 1080 araçlık otoparkı ve şarjlı araçlar için istasyonlar, engelliler için rampa, asansör, 6 tam kapasiteli jeneratör olacak. Hizmetin aksamaması için her şey düşünülmüş." dedi.

Hastanenin tüm ilçelere aynı mesafede olması ve konum olarak kolay ulaşılabilir olması için uygun bir noktada inşa edildiğini belirten Ertuş, hastanenin kaba inşaatın bittiğini anlattı. Ertuş, şunları kaydetti:

"Hava koşulları nedeniyle tam kapasite çalışamıyoruz. Yaklaşık 350 personel ile çalışmalarımız sürüyor. Hava koşulların düzelmesiyle birlikte bu sayı 500'ün üzerine çıkacak. Herhangi bir aksama yok. Yıl sonuna kadar hastanemizi milletimizin hizmetine sunacağız."

Kaynak: AA / Ekrem Payan
