Şırnak'ta Yaralı Kuşlar Tedavi Ediliyor

Şırnak'ta Yaralı Kuşlar Tedavi Ediliyor
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Şırnak'ta yaralı ya da bitkin halde bulunan farklı türden 4 kuş, tedavilerinin ardından doğaya salınacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılan kuşların tedavi süreci devam ediyor.

Şırnak'ta yaralı ya da bitkin halde bulunan farklı türden 4 kuş, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

Şırnak merkez, Uludere ve İdil ilçelerinin kırsalında farklı tarihlerde yaralı ya da bitkin halde kızıl akbaba, çobanaldatan, yılan kartalı ve leylek bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü ile güvenlik güçlerine bildirdi.

DKMP ekiplerince bulundukları yerden teslim alınan kuşlar, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne götürdü.

Kuşlar, buradaki tedavilerinin ardından doğaya salınacak.??????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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