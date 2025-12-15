Haberler

Şırnak'ta bulunan yaralı baykuş tedavi altına alındı

Şırnak'ta bulunan yaralı baykuş tedavi altına alındı
Güncelleme:
Uludere ilçesinde kanadı kırık halde bulunan baykuş, Aile Sağlığı Merkezine götürülerek ilk muayenesi yapıldı. Yaralı baykuş, tedavi için Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Birimine sevk edildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kanadı kırık halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.

İlçenin Ortabağ köyünde yaralı bulunan baykuş Aile Sağlığı Merkezine (ASM) götürüldü.

Burada aile hekimi Seher Sena Elagöz tarafından ilk muayenesi yapılan baykuşun kanadının kırık olduğu tespit edildi.

İhbar üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yaralı baykuş tedavi için Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine götürüldü.

Kaynak: AA / Ayhan Babat - Güncel
