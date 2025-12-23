Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yapılan paylaşımda, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik tespit edilen 13 şüpheliye ait 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 13 şüpheliden 11'i yakalandı, 2'sinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Paylaşımda, aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda ürün ele geçirildiği belirtilerek, "kamu düzenini bozan suç ve suçlularla mücadelemiz kararlıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.