Şırnak’ta ‘Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı’ oluşturuldu

ŞIRNAK'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, 'Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı' oluşturuldu. Kent genelinde yaklaşık 8 bin fidanın toprakla buluşturulacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü karşısındaki alanda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Programa Vali Birol Ekici, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Baz, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı.

'ŞIRNAK'IN YÜZDE 43'Ü ORMANLARLA KAPLI'

Etkinlikte konuşan Vali Birol Ekici, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında kent genelinde yaklaşık 8 bin fidanın dikileceğini belirterek, "Geleneksel olarak 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Burada kamu kurum ve kuruluşlarımız, vatandaşlarımız ve öğrencilerimizle birlikte Şırnak olarak bir ağaçlandırma seferberliği içerisindeyiz. Bu yıl 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' sloganıyla fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Ülkemizin yüzde 30'u ormanlarla kaplı. Şırnak'ta ise bu oran yüzde 43. Bu önemli bir zenginliktir. Vatandaşlarımızın ormanlarımızı koruması sayesinde bugün bu orman varlığına sahibiz. Ormanlarımızdan faydalanırken aynı zamanda onları korumak zorundayız. 2000 yılından bu yana ülkemizde 7,5 milyar ağaç toprakla buluşturuldu. Türkiye, dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülkeler arasında 4'üncü, Avrupa'da ise 1'inci sıraya yükseldi. Bizler 'Yaş kesen baş keser' anlayışına sahip bir milletiz. Bugün burada gençlerimizi ve çocuklarımızı görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Doğal kaynaklarımızı gelecek nesillerden ödünç aldık. Bu nedenle ormanlarımızı, bitki örtümüzü ve yaban hayatımızı korumak zorundayız. Dağ keçilerimizi, geyiklerimizi, kekliklerimizi ve doğadaki bütün canlıları korumak için kamu kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne her ay onlarca ihbar geliyor. Bu ihbarları değerlendirerek gerekli işlemleri yapıyoruz" dedi.

'AĞAÇLARIN KESİLMEMESİ VE ORMANLARIN YANMAMASI İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ'

Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise orman yangınları ve bilinçsiz ağaç kesimlerine karşı duyarlılık çağrısında bulunarak, "Sayın Valimizin öncülüğünde geleneksel hale gelen 11 Kasım fidan dikim programında bugün tüm kurumlarımız ve gençlerimizle birlikte ağaç diktik. Ağacın, yeşilliğin ve ormanlarımızın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Maalesef son zamanlarda ormanlarımızın yakılması ve düzensiz ağaç kesimleri bizleri üzüyor. Bazen sosyal medyada Şırnak'taki yöneticilerin ağaç kesimlerine karşı sessiz kaldığı yönünde eleştiriler oluyor. Ancak biz ağaçların kesilmemesi için namazlarımızda bile dua ediyoruz. 'Yaş kesen baş keser' anlayışıyla hareket ediyoruz. Şırnak Belediyesi olarak Millet Bahçesi'nde, orta refüjlerde ve kentimizin farklı noktalarında ağaçlandırma çalışmalarına önem veriyoruz. Dikilen ağaçların korunması için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugünkü fidan dikiminin, ağaçların kesilmemesi ve ormanlarımızın yakılmaması adına yeni bir başlangıç olmasını diliyorum. Orman yangınlarına karşı herkesin duyarlı olması gerekiyor. Özellikle piknik alanlarında gelişigüzel ateş yakılmamalı. Yakılan ateşin tamamen söndürüldüğünden emin olunmalı. Bu bilinci çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerimize aşılamalıyız. Ormanlarımızı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" diye konuştu.Konuşmaların ardından Vali Ekici ve beraberindeki protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Dikilen fidanlara can suyu verilmesiyle etkinlik sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı