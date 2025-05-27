Şırnak'ta Trafik Kazası: Aile Kazada Hayatını Kaybetti

Şırnak'ta Trafik Kazası: Aile Kazada Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir aileden dört kişi hayatını kaybetti. Kazada annesi ve iki kız kardeşini kaybeden Ceylan Aytaş da hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ŞIRNAK'ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada annesi Azime Aytaş (54) ile kız kardeşleri Nesrin (26) ve Sibel'i kaybeden Ceylan Aytaş (27) da kurtarılamadı.

Kaza, 24 Mayıs'ta Cizre- Şırnak kara yolunda meydana geldi. M.A.'nın kontrolünü kaybettiği 06 EB 4237 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtaki Azime Aytaş ve kızları Nesrin ile Sibel'in öldüğünü belirledi. Yaralılar Ceylan Aytaş, L.A. (29) ve sürücü M.A., ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ceylan Aytaş, ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır'a sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren Ceylan Aytaş, bu sabah hayatını kaybetti. Aytaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından annesi ve kardeşlerinin yanına defnedilmek üzere Silopi ilçesine gönderildi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN-Mehmet Selim YALÇIN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı

Bahçeli kapıda karşıladı, masada iki kritik konu vardı
Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Papara'ya operasyonun detayları! El konulan para dudak uçuklatıyor
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu

İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu! Kurşun yağdırıp kayıplara karıştı
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni uygulamayla elektrik faturalarında yüzde 93'lük artış gündemde

Elektrik faturalarında %93'lük artış gündemde
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi

Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi

Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan maç tatil edildi
Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an

Ne bu özgüven? Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an
Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.