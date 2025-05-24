Şırnak'ta feci kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şırnak'ta feci kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Şırnak'ta feci kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Şırnak'ta hafif ticari araç kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.

Cizre- Şırnak kara yolunda sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. 06 EB 4237 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü M.A.'nın kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücüyle birlikte araçtaki 6 kişi yaralandı.

Şırnak'ta feci kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılardan aynı aileden Nesrin Aytaş (26), Azime Aytaş (54) ve Sibel Aytaş'ın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar ise ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Şırnak'ta feci kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

2'Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Yaralılardan C.A. (27) ve L.A. (29) isimli 2 kadının hayati tehlikelerinin bulunduğu, sürücü M.A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cenazeler ise otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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