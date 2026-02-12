Haberler

Şırnak'ta kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Şırnak-Cizre kara yolunda bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve acil durum ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ta otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kadir K'nin kullandığı 34 CHG 135 plakalı otomobil, Şırnak-Cizre kara yolunun Sanayi Sitesi Kavşağı'nda O.G. idaresindeki 33 AG 102 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan otomobilin sürücüsü ile araçtaki Zilan K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslar Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
