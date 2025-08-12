Şırnak'ta Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Şırnak'ta sabah saatlerinde etkili olan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü ve hava kalitesi azaldı. Cudi ve Gabar dağları kent merkezinden görünmez hale gelirken, araçlar ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
