Şırnak'ta Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiledi
Şırnak'ta sabah saatlerinde etkili olan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü ve hava kalitesi azaldı. Cudi ve Gabar dağları kent merkezinden görünmez hale gelirken, araçlar ve evlerin balkonları tozla kaplandı.
Şırnak'ta toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı, hava kalitesi düştü.
Toz bulutu nedeniyle Cudi ve Gabar dağları kent merkezinden neredeyse görünmez hale geldi, araçlar ve evlerin balkonları tozla kaplandı.???????
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel