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Şırnak'ta Toz Taşınımı Etkili Oldu

Şırnak'ta Toz Taşınımı Etkili Oldu
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Şırnak'ta yapılan meteorolojik uyarı sonrası etkili olan toz taşınımı, Cudi ve Gabar dağlarını kent merkezinden görünmez hale getirdi. Araçlar ve balkonlar tozla kaplandı.

ŞIRNAK'ta toz taşınımı etkili oldu, Cudi ve Gabar dağları kent merkezinden görünmez hale geldi, araçlar ve balkonlar tozla kaplandı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün, değerlendirme ve uydu verilerine göre yaptığı uyarının ardından Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu. Toz bulutu nedeniyle Cudi ve Gabar dağları kent merkezinden görünmez hale geldi. Araçlar, evlerin balkonları tozla kaplandı. Meteoroloji verilerine göre toz taşınımının yarın sabaha kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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