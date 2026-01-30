Toprak kayması sonucu kapanan Uludere-Beytüşşebap kara yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı
Uludere-Beytüşşebap kara yolu, sabah saatlerinde meydana gelen heyelan sonucu kapanmış, ancak ekiplerin çalışmalarıyla ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlanmıştır.
Şırnak'ta toprak kayması sonucu kapanan Uludere-Beytüşşebap kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Uludere-Beytüşşebap kara yolu, Komate mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları Cizre 95. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla bir süre trafiğe kapanan yol temizlenerek ulaşımın tek şeritten yürütülmesi sağlandı.
Kaynak: AA / Ayhan Babat - Güncel