Haberler

İdil'de tırda çıkan yangın söndürüldü

İdil'de tırda çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda tır kullanılamaz hale geldi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır, kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Cizre-Nusaybin kara yolunun İdil'e bağlı Yolaçan köyü mevkisinde bilinmeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, yol kenarına çektiği aracın dorsesi devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Abidin Yel
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlamalar

ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da şiddetli patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürgündeki Rıza Pehlevi: Hamaney'in ölümüyle, İran rejimi fiilen sona erdi

Koltukta gözü olan biri var: Hamaney'in ölümüyle rejim çöktü
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne 'siyah sancak' çekildi

İran'dan tüm dünyaya mesaj! Siyah sancak göndere çekildi
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı

Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı
Sürgündeki Rıza Pehlevi: Hamaney'in ölümüyle, İran rejimi fiilen sona erdi

Koltukta gözü olan biri var: Hamaney'in ölümüyle rejim çöktü
Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler

Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler
Kazakistan'dan İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek

Türk devletinden İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek